Внешность 63-летней Деми Мур на красной дорожке оценили со словами «скелет с имплантами»

Внешность американской актрисы и бывшей модели Деми Мур на красной дорожке премьеры второго сезона сериала «Лэндмен» оценили со словами «скелет с имплантами». Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

63-летняя знаменитость вышла в свет в кружевном платье, расшитом аппликациями в виде цветков из драгоценных камней. Корсетный лиф изделия без бретелей подчеркивал фигуру звезды. Образ дополнили бежевые босоножки, удлиненные серьги и браслет.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Мур в комментариях под материалом. «Деми выглядит ужасно», «Скелет с имплантатами. Выглядит очень плохо», «Кажется, у нее на лице что-то висит. Ужас!», «Кости и воздушные шары», — заявили они.

Ранее в ноябре Деми Мур отметила 63-летие в прозрачном платье. Знаменитость появилась на премьере второго сезона сериала «Лэндмен» в кружевном кастомном платье модного дома Gucci.