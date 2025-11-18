Бывший СССР
Во Львове заявили о нехватке мест на кладбище

На поле почетных захоронений во Львове осталось 20 мест
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

На поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось всего 20 мест. О нехватке пространства заявил управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Бойко отметил, что вскоре город выберет новый участок для захоронения военнослужащих. Подробности пообещали обнародовать в ближайшее время.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что на кладбищах Украины готовятся к ажиотажу в ожидании большого количества умерших.

