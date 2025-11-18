Силовые структуры
Забрызганный кровью номер российской гостиницы попал на видео

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на гостя отеля с ножом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на гостя отеля с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу.

На кадрах оперативной съемки в номере отеля, залитом кровью, медики оказывают помощь пострадавшему от действий нападавшего.

По данным ведомства, на пульт вневедомственной охраны из гостиницы на Камчатской улице поступил сигнал. Между распивавшими алкоголь в номере мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 44-летний гражданин нанес пострадавшему ножевое ранение в бедро.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и заковали его в наручники. Оружие изъято. Задержанный доставлен в отдел полиции, а пострадавший в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что любовник россиянки стал мишенью заказного убийства.

