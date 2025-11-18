Бывший СССР
13:20, 18 ноября 2025

Захарова связала одно решение Зеленского с коррупционным каминг-аутом

Захарова: Зеленский хаотично пытается спасти положение заявлениями о переговорах
Юрий Леонов
Юрий Леонов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский хаотично пытается спасти свое положение заявлениями о перезапуске переговоров с Россией. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хаотичные движения по спасению ситуации в информационном поле в связи с очередным коррупционным каминг-аутом», — высказалась она.

Захарова прокомментировала намерение Зеленского приехать в Турцию 19 ноября для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По мнению дипломата, заявление политика связано с начавшимся в стране коррупционным скандалом с участием его бизнес-партнера Тимура Миндича.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о возобновлении переговоров с Украиной. По его мнению, Зеленский имел в виду свои контакты со cпецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

