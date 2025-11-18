Забота о себе
07:03, 18 ноября 2025

Женщинам объяснили пользу доминирования над партнером во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Барбара Бастос прокомментировала опрос, в ходе которого 33,1 процента женщин признались, что им нравится доминировать над мужчинами во время секса. Пользу для них этой роли в постели специалистка объяснила в беседе с изданием Metropoles.

«Когда женщина берет на себя инициативу, она не просто меняет роли: она освобождается от старых установок», — отметила Бастос. Доминирование является способом утверждения автономии. Оно дает женщинам чувство безопасности, способствует самопознанию, повышению уверенности в себе и укреплению связи с собственным телом, добавила специалистка.

Сексолог Марсио Вульф напомнил, что такая роль в сексе является очень ответственной, поэтому примерять ее на себя необходимо с осторожностью. Дело в том, что человек, вызвавшийся доминировать во время полового акта, несет полную ответственность за благополучие, здоровье и удовольствие партнера, с которым он взаимодействует в этот момент, пояснил эксперт.

Ранее гинеколог Манви Верма рассказала о необычном способе побороть бессонницу. Для этого она предложила чаще заниматься оральным сексом.

