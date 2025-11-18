Из жизни
04:10, 18 ноября 2025Из жизни

Живущий в консульстве россиянин пожаловался на условия содержания

Живущий в консульстве в Австралии россиянин Бойков пожаловался на условия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Россиянин Семен Бойков, известный под ником Aussie Cossack («Австралийский казак»), живущий в консульстве России в Австралии, пожаловался на «подобные тюремным» условия содержания. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Бойков посетовал, что он «заперт» в своей комнате, не может передвигаться по зданию без сопровождения охраны, а также не может крестить сына в консульстве.

«Я ни дня не чувствовал себя желанным гостем в этом здании», — сказал Бойков.

Россиянин уверяет, что его хотят «выгнать» из консульства. Сам он подчеркивает, что живым не покинет здание дипмиссии.

Бойков живет в консульстве России в Сиднее с декабря 2022 года, когда его обвинили в нападении на 72-летнего пенсионера на акции в поддержку Украины. В сентябре 2023 года получил российское гражданство.

Ранее телеканал SBS News сообщил, что Россия проиграла суд из-за участка земли, выделенного под здание посольства в Канберре. Однако суд также обязал правительство Австралии выплатить компенсацию за расторжение договора аренды и половину от суммы судебных издержек.

    Все новости