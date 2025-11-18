Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:37, 18 ноября 2025Интернет и СМИ

Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

Боуз назвал нереализуемыми планы Зеленского купить у Франции истребители Rafale
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые президент страны Владимир Зеленский захотел купить у Франции. Об этом он написал в социальной сети Х.

Журналист подчеркнул, что у Киева нет нужной инфраструктуры для использования Rafale, а также нет и пилотов. «Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что пока Киев ведет воображаемый конфликт, территория Украины постепенно уменьшается.

Ранее Зеленский и Макрон встретились и провели совместную пресс-конференцию. Макрон в рамках выступления сообщил, что были приняты «судьбоносные решениях» по Украине и России. Речь в том числе шла о поставках истребителей Rafale.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    Журналист высмеял планы Зеленского использовать истребители Rafale

    Российский блогер описал девушек в стране Европы фразой «не стесняются — сами лезут»

    В Госдуме рассказали о выходном 31 декабря

    Здание двух украинских СМИ загорелось после атаки ВС России на Днепропетровск

    В США раскрыли личный вклад Зеленского в коррупцию на Украине

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Миру предсказали новую пандемию и масштабную войну к концу 2025 года

    Раскрыт самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

    Военкоры рассказали о продолжающем пылать в порту Измаила танкере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости