Боуз назвал нереализуемыми планы Зеленского купить у Франции истребители Rafale

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Украина не сможет использовать истребители Rafale, которые президент страны Владимир Зеленский захотел купить у Франции. Об этом он написал в социальной сети Х.

Журналист подчеркнул, что у Киева нет нужной инфраструктуры для использования Rafale, а также нет и пилотов. «Коррумпированный диктатор только что "купил" 100 французских истребителей, но у него нет денег, поэтому за них заплатит Франция», — отметил он.

Боуз подчеркнул, что пока Киев ведет воображаемый конфликт, территория Украины постепенно уменьшается.

Ранее Зеленский и Макрон встретились и провели совместную пресс-конференцию. Макрон в рамках выступления сообщил, что были приняты «судьбоносные решениях» по Украине и России. Речь в том числе шла о поставках истребителей Rafale.