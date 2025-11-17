«Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

Глава Франции Макрон надеется на завершение конфликта на Украине до 2027 года

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине. Он понадеялся, что стороны заключат мир в 2027-м.

Он хочет быть уверенным в том, что успеет застать окончание конфликта, занимая пост президента Франции. Известно, что по законам государства Макрон не сможет баллотироваться на президентские выборы трижды. Они как раз состоятся в 2027 году.

Россия же не раз заявляла, что для долгосрочного мира на Украине должны быть устранены первопричины конфликта. Москва считает, что поставки техники для Киева мешают урегулированию, вовлекают в него страны НАТО и являются настоящей «игрой с огнем».

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Макрон объявил о «судьбоносных решениях» по Украине и России

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским после встречи в Елисейском дворце президент Франции заявил о принятии союзниками важных решений, играющих судьбоносную роль в нынешнем кризисе на Украине.

На мой взгляд, в последние месяцы был принят ряд судьбоносных решений, (...) которые многое изменили в том, что касается давления [на Россию] Эммануэль Макрон президент Франции

По его данным, одним из таких решений являются новые санкции США в отношении российских нефтедобывающих компаний. По словам Макрона, каждая подобная мера, как и усиление поддержки Киева, приближает устойчивый мир в стране-союзнике.

В то же время Макрон не ответил на вопрос о том, как должна выглядеть поддержка Украины после окончания его президентского срока. Однако лидер Франции выразил мнение, что решения, принятые союзниками Киева за последние месяцы, стали настоящими поворотными моментами для урегулирования конфликта.

Помимо этого, недавно Министерство иностранных дел Франции обозначило намерение Парижа сильнее давить на Россию. Такое заявление ведомство огласило после ударов по украинским территориям в ночь на 14 ноября.

Макрон раскрыл детали «исторического соглашения» с Зеленским

В понедельник, 17 ноября, президенты Франции и Украины заключили «историческое соглашение». Речь идет о поставках истребителей Rafale.

Макрон также написал пост в соцсети Х и прикрепил фото, где он и Зеленский держат это соглашение. Тогда же президент Франции назвал состоявшееся подписание «великим днем». Он пояснил, что Париж сможет передать Украине до 100 самолетов с полным боекомплектом, а также системы ПВО SAMP/T. Он указал, что такая помощь необходима для «регенерации» украинской армии.

Фото: Christophe Ena / Reuters

Макрона призвали к отставке после его соглашения с Зеленским

В то же время не все поддержали соглашение Макрона и Зеленского. В частности, политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это соглашение невыполнимым. Он также отметил, что оплата таких поставок может усугубить экономическое положение Франции.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян и вовсе потребовал отставки Макрона после его обещания Украине.

На какие деньги? На наши, конечно же! Николя Дюпон-Эньян лидер партии «Вставай, Франция»

А правая партия «Патриоты» организовала петицию против президента Франции с девизом «Ни евро больше для Украины!»

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин тоже оценил новое «историческое соглашение» о поставках Rafale. Он, в свою очередь, назвал этот договор макроновским безумием.