Макрон опубликовал пост на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал великим днем визит в страну украинского лидера Владимира Зеленского и подписание соглашения с Украиной о поставках сотни истребителей Rafale. Политик опубликовал пост в Х на украинском языке.
«Великий день», — написал политик на украинском и французском языках, прикрепив к посту фотографию, где он и Зеленский держат в руках соглашение.
Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale.
Накануне Зеленский анонсировал заключение десятилетнего соглашения по поставкам авиации между Украиной и Францией. Украинский лидер назвал его историческим.