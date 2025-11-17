Во Франции раскритиковали историческое соглашение Макрона и Зеленского

Филиппо: Соглашение между Макроном и Зеленским не является выполнимым

Двустороннее соглашение между президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским не является выполнимым, так как у Украины нет средств для закупки сотни самолетов Rafale. Такое мнение выразил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

«Это даже не соглашение, а письмо о намерениях, то есть это документ очень слабого уровня», — сказал политик.

Филиппо также подчеркнул, что оплата таких поставок может усугубить экономическое положение страны и привести к росту государственного долга Франции. Кроме того, он добавил, что подписание подобных документов недопустимо на фоне коррупционного скандала на Украине.

Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое называют историческим. Агентство Reuters уточняет, что речь идет о поставках сотни французских истребителей Rafale.