Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 17 ноября 2025Мир

Во Франции потребовали отставки Макрона после его обещания Зеленскому

Политик Дюпон-Эньян: Макрона надо отправить в отставку после встречи с Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона надо отправить в отставку после его обещания поставить Украине истребители Rafale в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

«На какие деньги? На наши, конечно же!» — возмутился политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что Макрона следует отстранить от должности президента. По его словам, решение о поставке Украине самолетов является очередным безумием.

Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое окрестили историческим. По данным агентства Reuters, речь идет о поставках сотни истребителей Rafale.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Известную певицу задушили в доме престарелых

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости