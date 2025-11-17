Во Франции потребовали отставки Макрона после его обещания Зеленскому

Политик Дюпон-Эньян: Макрона надо отправить в отставку после встречи с Зеленским

Президента Франции Эммануэля Макрона надо отправить в отставку после его обещания поставить Украине истребители Rafale в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.

«На какие деньги? На наши, конечно же!» — возмутился политик.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что Макрона следует отстранить от должности президента. По его словам, решение о поставке Украине самолетов является очередным безумием.

Ранее Зеленский и Макрон подписали соглашение, которое окрестили историческим. По данным агентства Reuters, речь идет о поставках сотни истребителей Rafale.