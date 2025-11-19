Ценности
02:59, 19 ноября 2025
Ценности

47-летняя Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

47-летняя певица Николь Шерзингер похвасталась фигурой в голубом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dailymail

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя исполнительница предстала перед камерой в голубом купальнике, состоящем из топа и плавок с низкой посадкой. На размещенных в соцсети снимках видно, что волосы знаменитость решила распустить, а из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки.

В мае Николь Шерзингер вышла в свет в в платье с глубоким декольте. Знаменитость попала в объектив папарацци, когда шла на съемки утреннего шоу CBS в Нью-Йорке в синем облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру.

