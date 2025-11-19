Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 19 ноября 2025Ценности

50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

Актриса Кейт Уинслет заявила, что возраст делает женщин обворожительными
Мария Винар

Фото: Daniel Cole / Reuters

Британская актриса Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе. Размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте «Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй» на YouTube.

50-летняя звезда «Титаника» заявила, что опасения насчет старения у многих женщин совершенны беспочвенны. «Мы, женщины за 40, настолько приучены думать: ну, все, конец уже не за горами. Знаете, кажется, наступит менопауза, и ты перестанешь заниматься сексом, грудь обвиснет, кожа станет дряблой и все такое. Но, во-первых, ну и что? А во-вторых, это просто стереотип. Лично мне кажется, я выгляжу просто потрясающе», — объяснила она.

Кроме того, знаменитость отметила, что возраст делает женщину более обворожительной. «Знаете, я думаю, что женщины с возрастом становятся более сочными и сексуальными. Они глубже осознают свою истинную сущность, становятся более сильными и способны жить в мире, ни о чем не беспокоясь», — подчеркнула звезда Голливуда.

В сентябре прошлого года Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    «Отвоевал два контракта». Военкор сообщил о смерти ветерана СВО и участника совместной операции России и США в Афганистане

    Глава фракции Зеленского в Раде призвал депутатов остановиться

    На Украине после коррупционного скандала назначили и.о. министра энергетики

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости