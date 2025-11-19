50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

Актриса Кейт Уинслет заявила, что возраст делает женщин обворожительными

Британская актриса Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе. Размышлениями на данную тему она поделилась в подкасте «Как потерпеть неудачу с Элизабет Дэй» на YouTube.

50-летняя звезда «Титаника» заявила, что опасения насчет старения у многих женщин совершенны беспочвенны. «Мы, женщины за 40, настолько приучены думать: ну, все, конец уже не за горами. Знаете, кажется, наступит менопауза, и ты перестанешь заниматься сексом, грудь обвиснет, кожа станет дряблой и все такое. Но, во-первых, ну и что? А во-вторых, это просто стереотип. Лично мне кажется, я выгляжу просто потрясающе», — объяснила она.

Кроме того, знаменитость отметила, что возраст делает женщину более обворожительной. «Знаете, я думаю, что женщины с возрастом становятся более сочными и сексуальными. Они глубже осознают свою истинную сущность, становятся более сильными и способны жить в мире, ни о чем не беспокоясь», — подчеркнула звезда Голливуда.

В сентябре прошлого года Кейт Уинслет рассказала о желании посетить голую вечеринку.

