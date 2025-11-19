«Авито» запустил программу развития талантов

Талантливые сотрудники «Авито» получат личный план годового развития

«Авито» анонсировал запуск системы Talent Review. Об этом заявила Управляющий директор «Авито» по работе с людьми Екатерина Немченко на форуме Минцифры России «Цифровые решения 2025».

«Мы запускаем свой уникальный большой процесс, который называем Talent Review. В рамках этого процесса менеджеры компании получают индивидуальный план годового развития на базе личной оценки своих лидерских компетенций и навыков. Мы считаем, что эта программа — большая привилегия, потому что множество наших экспертов построили ее специально для развития карьеры сотрудников», — отметила она во время сессии о правилах создания успешного резюме.

Новая система Talent Review — ежегодный процесс оценки лидерского потенциала сотрудников для прозрачного планирования карьеры. Система будет охватывать менеджеров начального и среднего уровня.

Во время сессии о стратегиях женского лидерства в ИТ Екатерина рассказала про мультизадачность, целеполагание, фокусировку на результате, личную дисциплину, кроссфункциональность и о том, как женщине-лидеру при большой загрузке оставаться мамой.

«Мы в первую очередь люди, а потом уже директора, стажеры, коллеги, сотрудники. Именно это я всегда несу в мир, говоря — пожалуйста, воспринимайте человека в его полноте. Потому что у него всегда есть обстоятельства, помимо той роли, в которой он сейчас перед вами», — сказала она.

По словам Екатерины, сейчас успешен тот, кто может очень быстро переключаться между разного вида задачами без потери качества, так как это важно для эффективности. Также эксперт отметила, что при трендах современного мира на комфорт — она выбирает дисциплину. Ведь за крупными достижениями всегда стоит большая работа, в которую инвестируются колоссальные моральные, умственные и физические возможности людей.

Екатерина Немченко также поделилась тем, что сейчас она делает большую ставку на навык целеполагания. «Какие фокусы, приоритеты ты у себя определишь, где будет твое внимание, там и будет результат. Это такая внутренняя система координат. Как ты ставишь себе цели, как их пересматриваешь и принимаешь решение — важны они или уже нет. К примеру, у меня двое детей, я очень много с ними занимаюсь фокусом на этот навык, потому что мне кажется, что если ты его внутри у себя доводишь до автоматизма, то ты намного быстрее двигаешься по жизни», — резюмировала Екатерина.

