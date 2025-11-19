Интернет и СМИ
13:40, 19 ноября 2025

Бородина назвала пуком в воздух слова Собчак о ее браке

Бородина заявила, что Собчак предсказала ей развод из-за отказа давать интервью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на слова журналистки Ксении Собчак, которая ранее предрекла ей скорый развод. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она назвала высказывание Собчак о ее браке пуком в воздух.

Бородина заявила, что ее не обидело заявление коллеги, и отметила, что для разговоров о ее разводе нет оснований. «Это был пук в воздух, типа, ты ко мне не идешь на интервью, буду тебя покусывать теперь, где буду иметь эту возможность», — написала ведущая.

Она добавила, что по-прежнему не планирует давать интервью Собчак.

Журналистка заявила, что Бородиной и ее мужу, блогеру Николаю Сердюкову, грозит развод в беседе с певцом Прохором Шаляпиным, которая вышла на ее YouTube-канале. «Ксюша Бородина скоро разведется», — сказала она. При этом Собчак не стала обосновывать свою точку зрения.

Бородина вышла замуж за Сердюкова 3 июня. Пара познакомилась в июне 2024 года на съемках шоу «Последний герой. Русский сезон». Бородина была ведущей проекта.

