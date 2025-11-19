Депутат Рады сообщил о новых антикоррупционных обысках на Украине

Гончаренко: НАБУ проводит обыски в «Нафтогазе» Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в компании «Нафтогаз». Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«НАБУ прямо сейчас проводит обыски в "Нафтогазе". В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко. У него уже забрали телефон», — написал депутат.

Обыски подтвердил и депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, к ним причастна и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Издание Le Figaro ранее писало, что президент Украины Владимир Зеленский оказался один на один с опасными последствиями коррупционного скандала, что стало для него кошмаром.