Силовые структуры
07:46, 19 ноября 2025

Допрос готовящего подрыв высокопоставленного чиновника в ДНР попал на видео

ФСБ показала задержание и допрос готовящего подрыв чиновника в ДНР для Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание и допрос готовящего подрыв высокопоставленного чиновника регионального органа власти в Донецкой народной республике (ДНР) местного жителя. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

На допросе он в содеянном признался и рассказал, что начал сотрудничать с украинцами через своего односельчанина, который уехал на Украину и там поступил на военную службу. По его словам, он стал передавать ему координаты и после этого он перевел его на сотрудников ГУР. Фигурант сказал, что они дали ему задание — получать координаты и перевозить посылки со взрывчатыми веществами. После этого ему поступило задание последить за двумя людьми и одного из них «убрать» — подорвать его машину.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление, подготовке к террористическому акту и о государственной измене.

