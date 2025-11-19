Силовые структуры
07:16, 19 ноября 2025

Раскрыт готовящий подрыв чиновника в ДНР местный житель

В ДНР ФСБ поймала мужчину, готовящего теракт в интересах Украины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники УФСБ России задержали местного жителя, готовящего подрыв высокопоставленного чиновника регионального органа власти в интересах Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на преступление, подготовке к террористическому акту и о государственной измене.

По информации правоохранителей, мужчина собирал данные о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. С их представителем он общался в Telegram. Также по их заданию он извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме того, выяснилось, что он следил за высокопоставленным чиновником и планировал совершить теракт.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух шпионок, передававших Киеву данные о российских военнослужащих.

