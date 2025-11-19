Мир
В ЕК захотели создать систему быстрой переброски войск ЕС для сдерживания России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) планирует сократить бюрократическую волокиту и создать упрощенную систему переброски войск Европейского союза (ЕС) и вооружений по всему континенту. Об этом стало известно из сообщения о военной мобильности, полученного Politico.

Уточняется, что документ является частью предстоящего пакета мер по военной мобильности, который будет объявлен в среду вместе с законодательным предложением. «Военная мобильность является важнейшим фактором оборонной стратегии и возможностей, которые срочно необходимы Европе для эффективного сдерживания противников и реагирования на любые кризисы», — говорится в сообщении.

Согласно данным издания, ЕС и НАТО прилагают все усилия, чтобы облегчить переброску войск, оружия, боеприпасов и топлива из Западной Европы на передовую потенциального конфликта с Россией на востоке. При этом в настоящее время дороги, мосты, железные дороги и документооборот блока не позволяют оперативно реагировать на угрозу. В сообщении отмечается, что некоторые страны требуют предварительного уведомления за 45 дней до пропуска военной техники через свою территорию.

Ранее глава министерства обороны Италии Гвидо Крозетто предложил создать в Европе новый орган для борьбы против России. Он призвал создать Европейский центр противодействия гибридным войнам, а также привлечь военных специалистов в сферах искусственного интеллекта, защиты цепочек поставок и борьбы с дезинформацией.

