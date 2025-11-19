Мир
Еще одна страна НАТО подняла в воздух истребители из-за беспилотников

Reuters: Румыния подняла истребители в воздух из-за беспилотника
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Румыния вслед за Польшей подняла истребители в воздух из-за «нарушения воздушного пространства беспилотником». Об этом сообщило Минобороны страны, передает Reuters.

Как утверждают в ведомстве, на румынскую территорию упали фрагменты беспилотников. Впервые радар зафиксировал сигнал дрона в восьми километрах от воздушного пространства Румынии недалеко от деревень Периправа и Килия Веке в округе Тулча.

После этого сигнал беспилотника пропал с радаров, но периодически появлялся на 12 минут вблизи деревень в округе Галац, добавили в Минобороны Румынии.

Ранее Польша подняла в воздух самолеты у украинской границы из-за угрозы появления беспилотников. Кроме того, в высшую степень боевой готовности были приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

