09:36, 19 ноября 2025Мир

Польша подняла в воздух самолеты у украинской границы

Польша подняла в воздух самолеты из-за угрозы появления беспилотников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Польша подняла в воздух самолеты у украинской границы из-за угрозы появления беспилотников. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация», — утверждается в публикации.

В воздух были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения. Кроме того, в высшую степень боевой готовности были приведены наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался против размещения на территории республики ядерного оружия.

