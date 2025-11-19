Глава МИД Польши обвинил президента в подготовке выхода из ЕС

Глава МИД Польши обвинил президента страны в подготовке выхода из Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в подготовке выхода страны из Европейского союза (ЕС). Его слова приводит газета Rzeczpospolita.

«Вы имеете право на личное мнение. Конечно, Европейский союз, как и каждый человек, несовершенен. Его можно критиковать, но критика делится на два вида: та, которая стремится улучшить объект критики. И та, которая стремится дискредитировать и уничтожить объект критики», — заявил Сикорский, выступая в польском Сейме.

По мнению министра, своими действиями и словами, в частности, заявлениями о том, что европейская интеграция представляет собой заговор против Польши, Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода страны из объединения. Глава МИД призвал президента публично признаться в своих намерениях, если цель его высказываний состоит именно в подготовке оснований для Polexit (по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из ЕС).

«Если именно этого вы и правое крыло палаты хотите добиться по какой-то известной вам причине, то скажите об этом четко, а не сочиняйте истории об угрозах суверенитету», — сказал он.

Ранее Сикорский заявил о намерении Варшавы закрыть последнее консульство России на территории страны — в городе Гданьске. В польском МИД связали решение с диверсией на железной дороге, произошедшей в минувшие выходные.