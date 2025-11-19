Мир
Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

Глава МО Британии Хили обратился с посланием к России из-за российского корабля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Mang / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили обратился с посланием к России из-за якобы действий российского корабля «Янтарь» вблизи британских берегов. Его слова приводит The Guardian.

«Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы», — заявил он.

По словам Хили, российский корабль «Янтарь» находится у британских вод и якобы занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что это уже второй случай захода российского судна в воды страны за год.

Ранее в Главном штабе Военно-морского флота (ВМФ) России прокомментировали сообщения британских СМИ о перехвате российской подводной лодки в Ла-Манше. В ведомстве подчеркнули, что лодки ВМФ РФ выполняют свои учебно-боевые задачи в Мировом океане, их невозможно перехватить.

