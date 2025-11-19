Гоблин дал совет жалующимся на «тарелочниц» мужчинам

Блогер Пучков призвал мужчин, боящихся «тарелочниц», не водить женщин в ресторан

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал совет мужчинам, которые жалуются на «тарелочниц». Свою рекомендацию он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Гоблин предположил, что мужчины, недовольные тем, что девушка поела за их счет на свидании, пытаются приукрасить свое финансовое положение. «Возьму себя. У меня достаточно денег на еду. Я не думаю про то, сколько еда стоит. Ну, пошли, поедим. Я от этого как-то не обеднею и не разбогатею. Если для тебя это какие-то серьезные материальные затраты, поступок, то как-то это странно», — порассуждал блогер.

Пучков призвал мужчин, которые не могут позволить себе поход в ресторан и боятся «тарелочниц», не приглашать девушек в дорогие заведения. «Проверьте чувства на мороженом», — поиронизировал он.

Ранее Гоблин заявил, что мужчина должен обеспечивать женщину, если та не работает и следит за бытом. Переводчик назвал это прямейшей обязанностью мужчины.