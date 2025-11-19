Ценности
20:09, 19 ноября 2025Ценности

Хайди Клум и ее 21-летняя дочь в откровенных нарядах посетили премию Glamour

Модель Хайди Клум и ее дочь Лени в откровенных платьях посетили премию Glamour
Мария Винар

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени Клум в откровенных нарядах посетили премию «Женщина года» журнала Glamour, которая состоялась в Германии. Соответствующие фото публикует Page Six.

На размещенных кадрах видно, что 52-летняя манекенщица выбрала для церемонии черные капроновые колготки, остроносые туфли и мини-платье, оформленное леопардовым принтом. При этом она накинула на плечи коричневую шубу и сделала яркий макияж smoky eyes.

Фото: Marja / Legion-Media

Ее 21-летняя наследница предпочла черное кружевное платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивало боди. Вдобавок модель также надела остроносые туфли и сделала макияж с акцентом на темно-коричневую помаду.

В октябре Хайди и Лени Клум снялись в рекламе итальянского бренда нижнего белья Intimissimi.

