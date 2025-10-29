Ценности
Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья

Модель Хайди Клум с дочерью снялись в рекламе бренда нижнего белья Intimissimi
Карина Черных
Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в рекламе итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица и ее 21-летняя наследница обнимались и танцевали перед камерой. При этом они примерили несколько полупрозрачных водолазок различных цветов в сочетании с трусами. Также родственницы распустили волосы и нанесли макияж в естественных тонах.

Ранее в октябре Хайди Клум в прозрачном платье посетила ежегодное фэшн-шоу Vogue World.

