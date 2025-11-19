12 апреля, православные верующие и католики отмечают главный христианский праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято приветствовать друг друга фразой «Христос воскрес!» и отвечать на нее «Воистину воскрес!». Также на Пасху принято поздравлять друг друга: сделать это можно в мессенджере или СМС. «Лента.ру» публикует подборку поздравлений с Пасхой в прозе и стихах, коротких и длинных, которые можно отправить другу или родственнику.
Короткие поздравления с Пасхой для СМС
- Христос Воскрес! 🌿 Пусть в твоем доме будет свет, а в сердце — бесконечная радость! С Пасхой! ✨
- Пасхальный звон колоколов — как Божий глас: «Люби, веруй, живи!» С праздником! 🔔💛
- Пусть пасхальное чудо коснется души и весь год будет теплым, как сегодняшняя погода! 🥮☀️
- Христос воскрес! 🌷 Ты не один, Бог рядом. С Пасхой!
- Желаю, чтобы жизнь, как пасхальное яйцо, была яркой, цельной и полной добра! 🥚🎨
- Пусть утро Пасхи принесет мир, день — надежду, а вечер — любовь. Храни тебя Господь! ✝️
- Христос воскрес! 🌟 Пусть в твоей судьбе будет столько света, сколько звезд в пасхальном небе!
- Со Светлым Христовым Воскресением! Мира, любви и благодати в душе!
- Пусть Господь подарит столько радости, сколько посыпки на пасхальном куличе! 😊🙏
- Пасха — время чудес! Пусть одно из них поселится в твоем сердце навсегда. 💫
- Желаю, чтобы вера горела, как свеча! С праздником Пасхи! 🕯️🌸
- Пусть пасхальный ветерок унесет все печали, а принесет благодать! 🍃
- С Пасхой Господней! Да укрепит вас благодать Святого Духа во всех добрых делах!
- Воистину воскресе Христос! Да пребудет в семье вашей согласие и благочестие!
- Светлого Христова Воскресения! Да дарует Господь крепость веры и радость о Воскресшем!
Длинные поздравления с Пасхой в прозе
- Христос воскрес! Пусть этот светлый праздник наполнит твой дом теплом, а сердце — тихой радостью. Пусть пасхальные колокола напомнят, что в жизни всегда есть место чуду и надежде.
- С Пасхой! Пусть воскресший Христос коснется твоего сердца, как весеннее солнце касается земли после долгой зимы. Желаю тебе обновления души и мирного неба над головой.
- Христос воскрес! Пусть твоя вера, как пасхальная свеча, горит ровно и светло даже в самые трудные дни. Пусть этот праздник принесет в твою жизнь благодать и утешение.
- Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Пусть радость этого дня согреет тебя, как первые лучи весеннего солнца. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для доброты и веры.
- Христос воскрес! Пусть пасхальная радость наполнит твой дом, как наполняет воздух аромат свежеиспеченного кулича. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и благодарности.
- С Пасхой! Пусть этот праздник станет для тебя временем обновления, как весна для природы. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили надежда и светлая вера.
- Христос воскрес! Пусть твоя жизнь, как пасхальное яйцо, будет цельной, яркой и наполненной добром. Желаю тебе крепкой веры, которая помогает преодолевать любые трудности.
- Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть в твоем доме всегда царят мир и согласие, как в этот святой день. Желаю, чтобы вера в лучшее никогда не покидала твое сердце.
- Христос воскрес! Пусть этот праздник принесет тебе столько радости, сколько солнечных зайчиков играет на позолоченных куличах. Желаю, чтобы твоя душа всегда оставалась открытой для чудес.
- С Пасхой Христовой! Пусть благодать этого дня коснется твоего сердца и останется с тобой на весь год. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и светлой надежды в сердце.
Душевные поздравления с Пасхой для близких
- Христос воскрес! Пусть этот светлый праздник наполнит твое сердце теплом и надеждой. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду, а вера, пусть даже самая маленькая, помогала преодолевать любые трудности. Пусть пасхальная радость согреет тебя и твоих близких! ✨
- Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником весны, обновления и чуда. Пусть в твоем доме царят мир и согласие, а сердце наполняется светлой радостью. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и благодати в этот особенный день! 🌿
- Христос воскрес! Пусть этот день принесет тебе ощущение настоящего чуда. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше светлых моментов, а вера, даже если она тихая и скромная, дарила тебе силы и утешение. С Пасхой! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя! 🙏
- С Пасхой, дорогой(-ая) [Имя]! Пусть этот праздник станет для тебя временем радости, покоя и добрых перемен. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для тепла, любви и простых человеческих счастий. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких! 💖
- Христос воскрес! Пусть пасхальное чудо коснется твоего сердца, наполнив его светом и надеждой. Желаю тебе крепкой веры, искренней любви и душевного спокойствия. Пусть этот день принесет тебе радость, а в жизни будет больше поводов для улыбки! 🌸
- Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником, который напоминает нам о самом важном: любви, вере и надежде. Пусть в твоем сердце всегда живет доброта, а в доме царят уют и гармония. Желаю тебе здоровья, счастья и благополучия! ☀️
- Христос воскрес! Пусть этот светлый день принесет тебе умиротворение и радость. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше моментов, наполненных теплом и заботой. Пусть пасхальное благословение коснется тебя и твоей семьи, даря мир и счастье! 🕊️
- С Пасхой, любимый(-ая) [Имя]! Пусть этот праздник напомнит тебе о том, что в жизни всегда есть место чуду. Желаю, чтобы твое сердце было легким, а душа — светлой. Пусть рядом будут те, кто дорог, а каждый день приносит радость и добро! 🌷
- Христос воскрес! Пусть этот святой праздник подарит тебе ощущение благодати и покоя. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше моментов, когда вера, надежда и любовь становятся опорой. Пусть ангелы хранят твой дом, а сердце наполняется теплом! ✝️
- Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником, который учит нас верить в лучшее. Пусть в твоей жизни будет много света, добра и искренней радости. Желаю, чтобы этот день стал началом чего-то прекрасного для тебя и твоих близких! 🌟
Поздравления с Пасхой в стихах
1.
Христос воскрес! Льется свет,
Радость, счастье — в доме нет
Ни тревог, ни потерь —
Благодать на всех теперь!
Пусть в душе цветет весна,
Будет жизнь твоя светла,
Ангел пусть хранит от бед...
Христос воскрес! Смерти нет! 🌿✨
2.
Пасхальный день нам счастье принесет,
Как солнце — свет, как небо — синеву.
Пусть ангел ваш очаг семейный бережет,
И проливает в души доброту!
3.
Яйца крашеные, кулич на столе,
В храме свечи ярко горят.
Христос воскрес! И на всей земле
Любовь и мир царят!
4.
Яйцо крашеное — символ добра,
Весна стучится в наши окна.
Христос воскрес! Пусть на века
Поселится в сердцах надежда звонкая!
5.
Христос воскрес! Звонят колокола,
Весна пригреет лучиком тепла.
Пусть в сердце будет счастье лишь теперь,
Удача пусть стучится в дверь!
Пусть ангел крылья над тобой раскроет,
А в доме будет мир, любовь, покой.
Пасхальным чудом пусть душа напьется —
И станет жизнь светла, как звон колоколов святой!