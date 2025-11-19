«Христос воскрес!»: поздравления с Пасхой в 2026 году в прозе, для СМС, в стихах

«Лента.ру» опубликовала подборку поздравлений с Пасхой

12 апреля, православные верующие и католики отмечают главный христианский праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято приветствовать друг друга фразой «Христос воскрес!» и отвечать на нее «Воистину воскрес!». Также на Пасху принято поздравлять друг друга: сделать это можно в мессенджере или СМС. «Лента.ру» публикует подборку поздравлений с Пасхой в прозе и стихах, коротких и длинных, которые можно отправить другу или родственнику.

Короткие поздравления с Пасхой для СМС

Христос Воскрес! 🌿 Пусть в твоем доме будет свет, а в сердце — бесконечная радость! С Пасхой! ✨ Пасхальный звон колоколов — как Божий глас: «Люби, веруй, живи!» С праздником! 🔔💛 Пусть пасхальное чудо коснется души и весь год будет теплым, как сегодняшняя погода! 🥮☀️ Христос воскрес! 🌷 Ты не один, Бог рядом. С Пасхой! Желаю, чтобы жизнь, как пасхальное яйцо, была яркой, цельной и полной добра! 🥚🎨 Пусть утро Пасхи принесет мир, день — надежду, а вечер — любовь. Храни тебя Господь! ✝️ Христос воскрес! 🌟 Пусть в твоей судьбе будет столько света, сколько звезд в пасхальном небе! Со Светлым Христовым Воскресением! Мира, любви и благодати в душе! Пусть Господь подарит столько радости, сколько посыпки на пасхальном куличе! 😊🙏 Пасха — время чудес! Пусть одно из них поселится в твоем сердце навсегда. 💫 Желаю, чтобы вера горела, как свеча! С праздником Пасхи! 🕯️🌸 Пусть пасхальный ветерок унесет все печали, а принесет благодать! 🍃 С Пасхой Господней! Да укрепит вас благодать Святого Духа во всех добрых делах! Воистину воскресе Христос! Да пребудет в семье вашей согласие и благочестие! Светлого Христова Воскресения! Да дарует Господь крепость веры и радость о Воскресшем!

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Длинные поздравления с Пасхой в прозе

Христос воскрес! Пусть этот светлый праздник наполнит твой дом теплом, а сердце — тихой радостью. Пусть пасхальные колокола напомнят, что в жизни всегда есть место чуду и надежде. С Пасхой! Пусть воскресший Христос коснется твоего сердца, как весеннее солнце касается земли после долгой зимы. Желаю тебе обновления души и мирного неба над головой. Христос воскрес! Пусть твоя вера, как пасхальная свеча, горит ровно и светло даже в самые трудные дни. Пусть этот праздник принесет в твою жизнь благодать и утешение. Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Пусть радость этого дня согреет тебя, как первые лучи весеннего солнца. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для доброты и веры. Христос воскрес! Пусть пасхальная радость наполнит твой дом, как наполняет воздух аромат свежеиспеченного кулича. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду и благодарности. С Пасхой! Пусть этот праздник станет для тебя временем обновления, как весна для природы. Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили надежда и светлая вера. Христос воскрес! Пусть твоя жизнь, как пасхальное яйцо, будет цельной, яркой и наполненной добром. Желаю тебе крепкой веры, которая помогает преодолевать любые трудности. Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть в твоем доме всегда царят мир и согласие, как в этот святой день. Желаю, чтобы вера в лучшее никогда не покидала твое сердце. Христос воскрес! Пусть этот праздник принесет тебе столько радости, сколько солнечных зайчиков играет на позолоченных куличах. Желаю, чтобы твоя душа всегда оставалась открытой для чудес. С Пасхой Христовой! Пусть благодать этого дня коснется твоего сердца и останется с тобой на весь год. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и светлой надежды в сердце.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Душевные поздравления с Пасхой для близких

Христос воскрес! Пусть этот светлый праздник наполнит твое сердце теплом и надеждой. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место чуду, а вера, пусть даже самая маленькая, помогала преодолевать любые трудности. Пусть пасхальная радость согреет тебя и твоих близких! ✨ Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником весны, обновления и чуда. Пусть в твоем доме царят мир и согласие, а сердце наполняется светлой радостью. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и благодати в этот особенный день! 🌿 Христос воскрес! Пусть этот день принесет тебе ощущение настоящего чуда. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше светлых моментов, а вера, даже если она тихая и скромная, дарила тебе силы и утешение. С Пасхой! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя! 🙏 С Пасхой, дорогой(-ая) [Имя]! Пусть этот праздник станет для тебя временем радости, покоя и добрых перемен. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место для тепла, любви и простых человеческих счастий. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких! 💖 Христос воскрес! Пусть пасхальное чудо коснется твоего сердца, наполнив его светом и надеждой. Желаю тебе крепкой веры, искренней любви и душевного спокойствия. Пусть этот день принесет тебе радость, а в жизни будет больше поводов для улыбки! 🌸 Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником, который напоминает нам о самом важном: любви, вере и надежде. Пусть в твоем сердце всегда живет доброта, а в доме царят уют и гармония. Желаю тебе здоровья, счастья и благополучия! ☀️ Христос воскрес! Пусть этот светлый день принесет тебе умиротворение и радость. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше моментов, наполненных теплом и заботой. Пусть пасхальное благословение коснется тебя и твоей семьи, даря мир и счастье! 🕊️ С Пасхой, любимый(-ая) [Имя]! Пусть этот праздник напомнит тебе о том, что в жизни всегда есть место чуду. Желаю, чтобы твое сердце было легким, а душа — светлой. Пусть рядом будут те, кто дорог, а каждый день приносит радость и добро! 🌷 Христос воскрес! Пусть этот святой праздник подарит тебе ощущение благодати и покоя. Желаю, чтобы в твоей жизни было больше моментов, когда вера, надежда и любовь становятся опорой. Пусть ангелы хранят твой дом, а сердце наполняется теплом! ✝️ Дорогой(-ая) [Имя]! Поздравляю тебя с Пасхой — праздником, который учит нас верить в лучшее. Пусть в твоей жизни будет много света, добра и искренней радости. Желаю, чтобы этот день стал началом чего-то прекрасного для тебя и твоих близких! 🌟

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поздравления с Пасхой в стихах

1.

Христос воскрес! Льется свет,

Радость, счастье — в доме нет

Ни тревог, ни потерь —

Благодать на всех теперь!

Пусть в душе цветет весна,

Будет жизнь твоя светла,

Ангел пусть хранит от бед...

Христос воскрес! Смерти нет! 🌿✨

2.

Пасхальный день нам счастье принесет,

Как солнце — свет, как небо — синеву.

Пусть ангел ваш очаг семейный бережет,

И проливает в души доброту!

3.

Яйца крашеные, кулич на столе,

В храме свечи ярко горят.

Христос воскрес! И на всей земле

Любовь и мир царят!

4.

Яйцо крашеное — символ добра,

Весна стучится в наши окна.

Христос воскрес! Пусть на века

Поселится в сердцах надежда звонкая!

5.

Христос воскрес! Звонят колокола,

Весна пригреет лучиком тепла.

Пусть в сердце будет счастье лишь теперь,

Удача пусть стучится в дверь!

Пусть ангел крылья над тобой раскроет,

А в доме будет мир, любовь, покой.

Пасхальным чудом пусть душа напьется —

И станет жизнь светла, как звон колоколов святой!