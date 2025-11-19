Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

Эндокринолог Янг: Завтрак кашами и хлопьями мешает эффективному похудению

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что шесть ошибок в питании мешают эффективному похудению. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой, по словам Янг, является завтрак быстрыми углеводами. Так, она призвала отказаться по утрам от каш, хлопьев, выпечки, сладкого чая и кофе. Второй ошибкой врач назвала перекусы, причем во вред в таком случае идут даже полезные продукты.

Она добавила, что многие люди не употребляют достаточного количества белка утром, из-за чего вечером они переедают. Четвертая ошибка — перенос большей части калорий на ужин, что чревато усиленным отложением жира. Заключительными двумя ошибками доктор назвала недостаток клетчатки в рационе, а также нехватку полезных жиров.

Ранее гастроэнтеролог Меган Росси призвала не отказываться полностью от сахара. В противном случае, утверждает она, у человека появятся проблемы с психикой.