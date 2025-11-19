Россия
18:00, 19 ноября 2025Россия

Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

Член СФ Джабаров: Говорящий об участии РФ в диверсии в Польше Туск потерял разум
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters

Говорящий об участии России в диверсии в Польше премьер страны Дональд Туск потерял разум. В сумасшествии политика заподозрил член Совета Федерации (СФ) Владимир Джабаров, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам сенатора, заявляющий о вербовке украинцев сотрудниками ФСБ для подрыва на железной дороге Туск либо неадекватен, либо ведет себя как человек, который в любом событии готов усмотреть «российский след». Джабаров подчеркнкул, что к диверсии привела политика самой Польши.

«Европейцы начинают расплачиваться за то, что одобряют любые террористические действия киевского режима, который они сами породили», — заявил он.

Ранее Туск заявил, что причастные к подрыву на железной дороге найдены. Один из подозреваемых в мае был осужден «за диверсии на территории Украины». Другие подробности о личностях подозреваемых политик раскрывать отказался, ссылаясь на продолжающееся расследование произошедшего.

