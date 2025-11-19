Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:19, 19 ноября 2025Интернет и СМИ

Известного стримера экстренно госпитализировали из-за травмы на концерте

Американский стример Cuffem раскроил себе голову при падении на концерте
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Американского стримера, известного как Cuffem, экстренно госпитализировали во время концерта в США из-за серьезной травмы. Как пишет Sportskeeda, интернет-звезда упала и раскроила себе голову.

Уточняется, что инцидент произошел на концерте, который посетил стример. Cuffem пел и танцевал под музыку рядом с другом, блогером Эдином Россом, и в какой-то момент они оба упали.

В ролике с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, что Росс практически сразу поднялся, а Cuffem остался на полу. Другие посетители концерта обступили стримера и попытались помочь ему.

Росс впоследствии заявил, что его друг сильно пострадал из-за падения. «Возможно, ему понадобится операция, ему раскроило голову. Кругом была кровь», — сказал блогер. Он также пообещал навестить друга в больнице и раскрыть подробности о его состоянии.

Ранее стало известно, что южнокорейского комика Ким Су Ена госпитализировали после того, как он потерял сознание на съемках. Уточнялось, что юморист был в критическом состоянии, однако вскоре ему стало лучше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Трамп захотел достичь соглашения по Украине до конца месяца

    Россиянка оказалась борцом и бросила полицейского через прогиб

    Литва решила открыть границу с Белоруссией

    Назван возможный срок открытия еще одного аэропорта на юге России

    В детском доме в Воронеже рассказали о последствиях атаки ракетами ATACMS

    Премьера Украины обвинили во лжи из-за отказа отчитаться о коррупционном скандале

    Назван фактор быстрого формирования бляшек в сосудах

    Политику Трампа назвали верхом глупости

    Москвичам предсказали зиму с аномалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости