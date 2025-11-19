Известного стримера экстренно госпитализировали из-за травмы на концерте

Американский стример Cuffem раскроил себе голову при падении на концерте

Американского стримера, известного как Cuffem, экстренно госпитализировали во время концерта в США из-за серьезной травмы. Как пишет Sportskeeda, интернет-звезда упала и раскроила себе голову.

Уточняется, что инцидент произошел на концерте, который посетил стример. Cuffem пел и танцевал под музыку рядом с другом, блогером Эдином Россом, и в какой-то момент они оба упали.

В ролике с места происшествия, опубликованном в соцсетях, видно, что Росс практически сразу поднялся, а Cuffem остался на полу. Другие посетители концерта обступили стримера и попытались помочь ему.

Росс впоследствии заявил, что его друг сильно пострадал из-за падения. «Возможно, ему понадобится операция, ему раскроило голову. Кругом была кровь», — сказал блогер. Он также пообещал навестить друга в больнице и раскрыть подробности о его состоянии.

Ранее стало известно, что южнокорейского комика Ким Су Ена госпитализировали после того, как он потерял сознание на съемках. Уточнялось, что юморист был в критическом состоянии, однако вскоре ему стало лучше.