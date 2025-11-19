Ценности
19:20, 19 ноября 2025Ценности

Кэтрин Зета-Джонс показала фото поцелуя с Майклом Дугласом в честь 25-летия свадьбы

Актриса Кэтрин Зета-Джонс показала архивное фото поцелуя с Майклом Дугласом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @catherinezetajones

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала архивные фото с американским актером Майклом Дугласом в честь 25-летия их свадьбы. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров артисты, разница в возрасте которых составляет 25 лет, предстали во время поцелуя на свадебной церемонии. Невеста позировала в белом макси-платье со шлейфом и глубоким декольте и с прикрепленной к пучку фатой. В свою очередь, жених надел классический черный костюм.

«Ровно 25 лет назад я шла к алтарю. Пьянящий аромат цветов, сияние свечей, звучный, гармоничный валлийский хор и ты в конце долгого пути, ожидающий меня, смотрящий на меня так, как можешь смотреть только ты. Я люблю тебя сегодня так же, как любила тогда. Спасибо, дорогой», — указала в подписи автор поста.

Также 56-летняя актриса поделилась кадром, где смотрит на Дугласа, сидя рядом с ним в черном платье, обнажающем плечи. «Мой взгляд, когда мы встретились в первый раз», — отметила она.

В сентябре 2024 года Кэтрин Зета-Джонс также показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа.

