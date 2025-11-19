Силовые структуры
18:42, 19 ноября 2025Силовые структуры

Криминальный авторитет Маленький сел за совершенные в лихие 90-е преступления

В Петербурге криминальному авторитету Маленькому дали 14 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге к 14 годам и 11 месяцам строгого режима приговорили Андрея Волова, известного в криминальном мире под кличкой «Маленький». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Как установил суд, Волов руководил бандой, которая орудовала в северной столице с 1992 по 2004 год, специализируясь на похищениях, вымогательствах и расправах за деньги. В группировке была своя штатная бригада киллеров, выполнявшая заказы.

Волов определял состав группировки, держал общак, в который все члены группы должны были ежемесячно производить отчисления. С несогласными разбирались при помощи оружия. Одним из эпизодов, который изучил суд, была учиненная в 1995 году расправа над одним из членов банды, которого выманили на совместный отдых и расстреляли из автомата.

Маленький сознался в преступлении и частично удовлетворил моральный иск потерпевшей.

Ранее сообщалось, что в суде Свердловской области выступил с последним словом Марсель Гасанов, которого правоохранители считают смотрящим за регионом.

