13:42, 11 ноября 2025Силовые структуры

Названный смотрящим за российским регионом отказался от статуса

В Свердловской области авторитет Гасанов отказался в суде от статуса смотрящего
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В суде Свердловской области выступил с последним словом Марсель Гасанов, которого правоохранители считают смотрящим за регионом. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчине вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии, а также оскорбление оперативного сотрудника СИЗО-1.

По версии следствия, воры в законе поставили Гасанова смотрящим за регионом, чтобы тот следил за общаком и разрешал различные вопросы. Во время обысков у него нашли кольцо с гравировкой «нашему брату вору Марселю».

Сам подсудимый заявил, что в болезненном состоянии мог неумышленно оскорбить силовика, однако от статуса отказался. По его словам, он не криминальный авторитет и им не был.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье криминальный авторитет Самарский предстанет перед судом.

