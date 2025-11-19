Забота о себе
21:04, 19 ноября 2025Забота о себе

Людей с бессонницей предупредили о сокращении продолжительности жизни

Хирург Кампильо: Сон менее пяти-шести часов в сутки сокращает жизнь на год
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Хирург Альваро Кампильо предупредил, что сон менее шести часов в сутки сокращает продолжительность жизни. Об этом он рассказал изданию 20minutos.

«Недостаточный сон перегружает организм, нарушает работу жизненно важных органов, таких как сердце, почки и легкие, и может привести к летальному исходу. Несколько исследований показывают, что сон менее пяти-шести часов в сутки увеличивает риск смерти на 13 процентов и сокращает жизнь на год», — подчеркнул Кампильо.

Достаточный ночной отдых он назвал лучшей инвестицией в себя. При этом доктор призвал людей с бессонницей отказаться от снотворных, поскольку с их помощью нельзя решить проблему. «Необходимо готовиться ко сну в течение дня, подвергая себя воздействию естественного света, следуя регулярному графику, занимаясь спортом не позднее, чем за два часа до ужина, и сокращая количество раздражителей в конце дня», — добавил он.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как питаться вечером для хорошего сна. Так, она посоветовала добавить в рацион фрукты и овощи.

