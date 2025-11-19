Малышева дала совет семьям алкоголиков

Врач Малышева призвала членов семей алкоголиков не заниматься их перевоспитанием

Врач и телеведущая Елена Малышева дала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет людям, в чьих семьях есть алкоголики. В выпуске, доступном на сайте телеканала, она призвала тех, кто столкнулся с такими сложностями, обращаться за помощью.

«Я очень советую: в семьях, где люди-алкоголики, не заниматься их перевоспитанием. Отдать себе отчет, что это болезнь, и к человеку этому отнестись так же», — порекомендовала Малышева.

Она добавила, что зависимые от алкоголя люди не могут контролировать свою тягу к спиртному, поэтому не следует их винить в том, что они обещают бросить пить и не держат слово. Врач призвала людей, у которых есть родственники с алкогольной зависимостью, убеждать их обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

