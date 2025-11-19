Ущерб от экономических преступлений в России взлетел

«Известия»: Ущерб от экономпреступлений в России вырос до максимума с 2022 года

За первые три квартала ущерб от экономических преступлений в России превысил 265 миллиардов рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее, и стало максимальным значением с 2022 года. Об этом со ссылкой на данные МВД РФ сообщают «Известия».

В общей сложности правоохранители выявили с начала года 88,7 тысячи преступлений такого характера. Из них 68,7 процента пришлись на тяжкие и особо тяжкие.

К экономическим преступлениям относятся те, что направлены на получение незаконного дохода. Все это действия частных лиц и предпринимателей, а также правонарушения, связанные с имущественными интересами бизнеса.

В их число входит уклонение от уплаты налогов, легализация и отмывание незаконных доходов, взяточничество, получение или предоставление незаконных кредитов, манипулирование финансовым рынком, принуждение к сделке, нелицензированная продажа алкоголя, незаконная организация азартных игр и производство фальшивых денег.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова указала, что в статистику попадают только те правонарушения, которые стали поводом для возбуждения уголовных дел. По ее мнению, рост ущерба связан с большей активностью следователей.

Другие аналитики согласны с этим предположением, указывая, что современные технологии упрощают работу правоохранителей. Требование по жесткому контролю всех операций к банкам и другим финансовым организациям позволяет уполномоченным органам чаще реагировать на подозрительные трансакции и принимать меры.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что регуляторы перегнули палку с проверками операций, потому что количество жалоб на блокировку счетов добропорядочных клиентов банков резко выросло.