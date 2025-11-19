Мир
Песков высказался об организации разговора Путина и Трампа

Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа можно организовать моментально
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подтвердил, что такая возможность имеется. В то же время представитель Кремля добавил, что «сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту».

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. Стороны достигли «большого прогресса», заявил глава Белого дома. После переговоров была анонсирована встреча двух лидеров в Венгрии. Однако 23 октября Трамп объявил об отмене саммита в Венгрии.

В начале ноября Песков отметил, что в оперативной встрече Путина и Трампа нет необходимости.

