Монеточку оштрафовали за нарушения порядка деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал Монеточку за нарушения порядка деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушения порядка деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

Басманный районный суд столицы признал артистку виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает взыскание от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что по решению суда Монеточке заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Когда певица окажется в российской юрисдикции, ее отправят в СИЗО. Россиянке заочно предъявили обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.