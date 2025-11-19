Москвичам назвали дату возвращения снега

Синоптик Позднякова: Снег вернется в Москву 24 ноября

Снег вернется в Москву в понедельник, 24 ноября. Дату назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет АГН «Москва».

Характер погоды в столице начнет меняться с начала следующей недели, отметила синоптик. В понедельник атмосферное давление резко понизится и вызовет осадки. Ночью в городе выпадет снег, а днем возможен снег с дождем, спрогнозировала Позднякова.

«В ночные часы температура слабо отрицательная, где-то еще будет порядка минус 1–3 градусов. А вот дневная повсюду уже станет положительная, плюс 1–6. То есть температура воздуха в течение всей недели удержится выше климатической нормы, где-то на 2–3 градуса, а вот уже к 24–25 ноября она будет выше нормы, уже градуса на 3–4», — рассказала метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима в Москве не будет холодной. Средняя температура, как считают в Росгидромете, будет держаться около нормы и выше.