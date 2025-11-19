Москвичей призвали пересесть на метро

В среду, 19 ноября, в центре Москвы могут местами ограничить движение — жителей столицы призвали пересесть на метро и другой городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса, передает АГН «Москва».
«В связи с локальными ограничениями движения для поездок по городу рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», — отметили в ведомстве.
В дептрансе подчеркнули, что на движение на дорогах могут также повлиять погодные условия, мелкие дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы на участках трасс.
Ранее в столичном дептрансе запретили москвичам передвигаться на мотоциклах. От этого вида транспорта горожан призвали отказаться из-за высокого риска ДТП. В ведомстве отметили, что мотосезон в Москве уже завершен, поэтому на дорогах может быть опасно.