Москвичей призвали пересесть на метро

Детранс призвал жителей Москвы пересесть на метро из-за ограничений в центре

В среду, 19 ноября, в центре Москвы могут местами ограничить движение — жителей столицы призвали пересесть на метро и другой городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса, передает АГН «Москва».

«В связи с локальными ограничениями движения для поездок по городу рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», — отметили в ведомстве.

В дептрансе подчеркнули, что на движение на дорогах могут также повлиять погодные условия, мелкие дорожно-транспортные происшествия и ремонтные работы на участках трасс.

Ранее в столичном дептрансе запретили москвичам передвигаться на мотоциклах. От этого вида транспорта горожан призвали отказаться из-за высокого риска ДТП. В ведомстве отметили, что мотосезон в Москве уже завершен, поэтому на дорогах может быть опасно.