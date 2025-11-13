Москвичам запретили ездить на одном виде транспорта

Дептранс призвал жителей Москвы отказаться от поездок на мотоциклах

Жителям Москвы запретили выезжать на дороги на мотоциклах. От этого вида транспорта горожан призвали отказаться из-за высокого риска ДТП, пишет столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Мотоциклисты, выезжать на дороги сейчас опасно. Сезон уже завершен!» — подчеркнули в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что в 2025 году работники «Московского паркинга» бесплатно переместили 298 поврежденных мотоциклов.

В связи с повышенным риском ДТП водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Москве появился новый вид общественного транспорта — трамвайный диаметр. Первый маршрут запустили от станции метро «Университет» на юго-западе Москвы до района Метрогородок на востоке. Мэр Сергей Собянин назвал трамвайные диаметры линиями наземного метро. В планах запустить несколько маршрутов такого транспорта — они пройдут через центр и свяжут между собой отдаленные районы столицы.

