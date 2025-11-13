Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:21, 13 ноября 2025Экономика

Москвичам запретили ездить на одном виде транспорта

Дептранс призвал жителей Москвы отказаться от поездок на мотоциклах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жителям Москвы запретили выезжать на дороги на мотоциклах. От этого вида транспорта горожан призвали отказаться из-за высокого риска ДТП, пишет столичный дептранс в своем Telegram-канале.

«Мотоциклисты, выезжать на дороги сейчас опасно. Сезон уже завершен!» — подчеркнули в ведомстве.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что в 2025 году работники «Московского паркинга» бесплатно переместили 298 поврежденных мотоциклов.

В связи с повышенным риском ДТП водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Москве появился новый вид общественного транспорта — трамвайный диаметр. Первый маршрут запустили от станции метро «Университет» на юго-западе Москвы до района Метрогородок на востоке. Мэр Сергей Собянин назвал трамвайные диаметры линиями наземного метро. В планах запустить несколько маршрутов такого транспорта — они пройдут через центр и свяжут между собой отдаленные районы столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные дали бой ВСУ у берегов Севастополя

    Стало известно о падении истребителя Су-30 Минобороны

    На Украине заявили о подготовке Майдана против Зеленского

    Дикая косуля зашла в продуктовый магазин в Краснодарском крае в поисках подходящего самца

    Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

    Лечащий бессонницу врач развеял миф о методиках мгновенного засыпания

    Самолет Мадуро направился в сторону Кубы

    В российском городе организовали крупную сеть борделей

    Франция выделит миллиарды евро на оборону в космосе

    Врач оценила опасность курицы с антибиотиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости