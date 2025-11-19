Экономика
Москвичи бросились скупать один вид новогоднего декора

АГН «Москва»: Москвичи стали чаще покупать елочные игрушки с героями мультиков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Syda Productions / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году москвичи стали чаще покупать елочные игрушки с героями советских мультфильмов. Об этом сообщает Агентство городских новостей (АГН) «Москва» со ссылкой на опрошенных представителей маркетплейсов.

С начала ноября оборот елочных игрушек на Wildberries в столице вырос на 70 процентов — это на 63 процента больше, чем в аналогичный период 2024 года. Чаще всего покупатели выбирают украшение «Две горлицы», ретроигрушку с ручной росписью «Также мы наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным», — рассказали в пресс-службе площадки.

В других маркетплейсах также наблюдают интерес к декорациям с персонажами советских мультипликационных картин. В том числе популярностью пользуются герои «Винни-Пуха» и «Ну, погоди!».

Ранее стала известна стоимость минимального елочного набора. Сумма составила 5194 рубля.

