Россиянам назвали среднюю цену елочных игрушек

«Чек Индекс»: Минимальный елочный набор в России подорожал на 13 %

В России стоимость минимального елочного набора выросла в октябре 2025 года на 13 процентов, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, и составила 5194 рубля. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Самой дорогой частью этого набора является искусственная ель. Ее медианная стоимость составила в октябре 3640 рублей. Это на 15 процентов выше, чем год назад. Медианная цена гирлянды — 593 рубля (плюс 13 процентов год к году). Набор елочных игрушек подорожал на 16 процентов. Его стоимость оценили в 497 рублей. Елочная звезда стоит 305 рублей (плюс 6 процентов), а мишура 159 рублей (плюс 8 процентов).

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что вложения в советские елочные игрушки являются одним из лучших видов нетрадиционных инвестиций. Он напомнил, что эти украшения дорожают на 10-15 процентов в год. Речь идет о достаточно большом рынке.

В декабре прошлого года сообщалось, что самыми подорожавшими новогодними атрибутами стали украшения — елочные шары и игрушки. Их средняя стоимость в 2024 году выросла на 35 процентов в сравнении с показателем 2023-го.