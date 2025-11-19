На дне озера нашли средневековые копья эпохи первых польских королей

В озере в Польше нашли наконечник копья с золотой инкрустацией

Польские подводные археологи нашли древние копья в ходе исследования озера Ледница. Об этом сообщает Heritage Daily.

Во время очередной экспедиции ученые из университета Николая Коперника нашли на дне озера четыре исключительно хорошо сохранившихся средневековых копья, относящиеся к X — XI векам нашей эры. Особый интерес представляет богато украшенный наконечник со сложной металлической инкрустацией. Орнамент в виде спиралей трискелионов выполнен из золота, серебра и бронзы. Эксперты считают, что он принадлежал представителю военной элиты эпохи первых польских королей.

«Подобные украшения могли выполнять опознавательную функцию, позволяя узнать владельца во время церемоний или сражений, а также демонстрировали его престиж», — поясняет руководитель проекта доктор Анджей Пыдын. Технологический анализ показал, что самое длинное копье было выковано с применением продвинутой техники сварки разных сортов стали для повышения прочности.

Уникальная находка дополняет коллекцию из более чем 200 ранее обнаруженных в озере предметов вооружения, подтверждая особый статус острова Острув-Ледницкий как ключевого политического и символического центра раннего государства Пястов. Археологи отмечают, что два копья сохранили фрагменты деревянных древков из ясеня длиной около 2,1 метра, что является исключительной редкостью для археологических памятников такого возраста.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие случайно обнаружили средневековый меч в реке. Артефакт длиной один метр датировали 1050-1150 годами.