На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

ФСБ: Новое дело возбудили о мошенничестве и подлоге на ростовском заводе ГПЗ-10

Новые махинации вскрылись на оборонном заводе ГПЗ-10 в результате государственной финансовой экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела о хищениях при реализации контрактов в рамках гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении собственников предприятия. Среди них бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны России.

По данным следствия, они поставляли продукцию по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз. Экспертиза установила сумму ущерба в 2,2 миллиарда рублей.

Ранее на трех подшипниковых заводах — «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2 Тверь» — были выявлены хищения более миллиарда рублей. Суд заключил под стражу бывшего директора по экономике и финансам ГПЗ-10, начальника 547-го военного представительства Минобороны и еще четверых граждан.