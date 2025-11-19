Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 19 ноября 2025Силовые структуры

На оборонном заводе России вскрылись новые махинации

ФСБ: Новое дело возбудили о мошенничестве и подлоге на ростовском заводе ГПЗ-10
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Новые махинации вскрылись на оборонном заводе ГПЗ-10 в результате государственной финансовой экспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела о хищениях при реализации контрактов в рамках гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении собственников предприятия. Среди них бывший заместитель руководителя Росстандарта, должностные лица завода, а также начальник военного представительства Минобороны России.

По данным следствия, они поставляли продукцию по гособоронзаказу по ценам, завышенным в 3-8 раз. Экспертиза установила сумму ущерба в 2,2 миллиарда рублей.

Ранее на трех подшипниковых заводах — «10-ГПЗ» в Ростове-на-Дону, «ОК-Лоза» в Сергиевом Посаде и «ГПЗ-2 Тверь» — были выявлены хищения более миллиарда рублей. Суд заключил под стражу бывшего директора по экономике и финансам ГПЗ-10, начальника 547-го военного представительства Минобороны и еще четверых граждан.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

    В окружении Зеленского рассказали о «последнем шансе для Европы»

    Названа еще одна возможная причина пропажи в тайге семьи Усольцевых

    В посольстве Японии прокомментировали информацию о введении платных виз для россиян

    В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Воронеж ATACMS

    Сотни человек эвакуировали из горящего отеля в центре Москвы

    Раскрыта связь коррупционного скандала в Киеве с урегулированием украинского конфликта

    Россиянки ринулись лечить насморк с помощью вибраторов

    Российский школьник готовил теракт в кинотеатре во время детского сеанса

    Долина ускользнула из суда через черный ход

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости