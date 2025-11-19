На Украине приостановили публикацию материалов по «делу Миндича»

NV.ua: НАБУ временно приостановило публикацию новых материалов по «делу Миндича»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала, в котором замешан бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщает украинское издание NV.ua.

«То, чем занимался Миндич на Украине, связано не только с энергетикой. Речь идет также об вооружении. НАБУ добралось до его дел в энергетике быстрее, чем до тех, которые связаны с оружием», — сказано в публикации. Публикация материалов приостановлена из-за действующего в стране военного положения.

По словам источника украинского издания, процесс против Миндича может стать частью крупного уголовного дела. Ранее сообщалось, что министр юстиции Украины Германа Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук также фигурируют в деле.

19 ноября Верховная Рада проголосовала за отставку министра юстиции Галущенко. Телеканал ТСН уточняет, что ни один из депутатов не проголосовал «против» и не воздержался.