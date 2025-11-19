На Украине рассмотрят увольнение главы Антимонопольного комитета

Рада поручила рассмотреть вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета

Верховная Рада Украины поручила рассмотреть постановление об увольнении председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Рада проголосовала за поручение комитету рассмотреть постановление об увольнении председателя Антимонопольного комитета Кириленко», — написал Гончаренко.

У членов семьи Кириленко в марте 2024 года обнаружили имущество на 1,8 миллиона долларов (70 миллионов гривен). Такие приобретения родственников были сделаны сверх их официальных доходов за последние 25 лет. Он объяснил это тем, что семья его жены занималась бизнесом в Донбассе.