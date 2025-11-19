Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 19 ноября 2025Бывший СССР

На Украине рассмотрят увольнение главы Антимонопольного комитета

Рада поручила рассмотреть вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Євген Гончаренко / Wikimedia

Верховная Рада Украины поручила рассмотреть постановление об увольнении председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Рада проголосовала за поручение комитету рассмотреть постановление об увольнении председателя Антимонопольного комитета Кириленко», — написал Гончаренко.

У членов семьи Кириленко в марте 2024 года обнаружили имущество на 1,8 миллиона долларов (70 миллионов гривен). Такие приобретения родственников были сделаны сверх их официальных доходов за последние 25 лет. Он объяснил это тем, что семья его жены занималась бизнесом в Донбассе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости