На Западе признали ошибочное представление о России

Полковник Макгрегор: Вашингтон заблуждается насчет слабости России

В Вашингтоне и европейских столицах заблуждаются насчет слабости России. С таким заявлением на своем YouTube-канале выступил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой», — сказал отставной военный.

По словам Макгрегора, россияне не стремятся сменить власть, а позиции российского лидера Владимира Путина сильны как никогда.

Ранее Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп не может наладить диалог с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который оторван от реальности.