На Западе рассказали о новой тактике российских войск на одном из ключевых направлений

ISW: ВС России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана

Вооруженные силы (ВС) России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска пытаются применить новую схему наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, чтобы создать условия для продвижения на украинский пояс крепостей с северо-востока и востока», — говорится в сообщении.

Как сообщили аналитики, российские войска захватывают воздушное пространство, проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами. Они подчеркнули, что ранее аналогичная тактика применялась в Красноармейске (украинское название — Покровск) и его окрестностях.

Ранее появились сообщения о начале штурма Северска со стороны российских войск. Отмечается, что им удалось прорваться в город и закрепиться на его южных окраинах.