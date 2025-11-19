Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 19 ноября 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о новой тактике российских войск на одном из ключевых направлений

ISW: ВС России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применяют новую тактику в боях у Северска и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска пытаются применить новую схему наступления на Северском и Славянско-Лиманском направлениях, чтобы создать условия для продвижения на украинский пояс крепостей с северо-востока и востока», — говорится в сообщении.

Как сообщили аналитики, российские войска захватывают воздушное пространство, проникают вглубь обороны украинских войск, проводя атаки небольшими группами. Они подчеркнули, что ранее аналогичная тактика применялась в Красноармейске (украинское название — Покровск) и его окрестностях.

Ранее появились сообщения о начале штурма Северска со стороны российских войск. Отмечается, что им удалось прорваться в город и закрепиться на его южных окраинах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости