Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 19 ноября 2025Мир

На Западе сделали заявление после удара ВСУ по Воронежу

Мема: Удар ВСУ ракетами ATACMS говорит о тяжелом положении и отчаянии Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по территории России говорит об отчаянии украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его словам, публичное объявление Генштаба ВСУ об ударе ATACMS может свидетельствовать о полной поддержке подобных атак администрацией президента США Дональда Трампа.

«Я ожидаю, что американское руководство немедленно отвергнет подобные заявления, которые также указывают на тяжелое положение на местах на Украине и отчаянную потребность режима Зеленского начать мировую войну», — написал политик.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что все выпущенные ВСУ в ходе удара по Воронежу 18 ноября ракеты ATACMS были сбиты. По данным ведомства, обломки ракет повредили крыши геронтологического центра и детского дома, жертв и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались ударить по Воронежу американскими ракетами ATACMS. Как Россия отразила атаку?

    Раскрыто влияние Рубио на позицию Трампа по России

    Самую дорогую чашку кофе в истории подадут в кафе в Дубае

    Подведены итоги визита циклона из Европы в Москву

    Стало известно о желании «Лукойла» продать иностранный бизнес за раз

    Пенсионеров в России предупредили о риске потери трудового стажа

    В России обоих родителей бойца СВО лишили «гробовых» за сына

    В российском регионе отец оставил малолетнего мальчика в пристройке

    Названо число воспользовавшихся сервисом по получению справок об участии в СВО россиян

    Раскрыт гонорар самой дорогой российской артистки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости